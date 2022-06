SAN SALVATORE L’AQUILA: GIOVANE AGGREDISCE MEDICI E INFERMIERI CON UNA SPRANGA

L’AQUILA – Grave episodio al reparto di Geriatria dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Un giovane paziente di Medicina – temporaneamente ricoverato in una stanza della Geriatria – fuori di sé, ha afferrato una spranga aggredendo chiunque gli capitasse a tiro, medici, infermieri, familiari dei degenti che erano in reparto per accudire i propri cari. L’uomo ha provocato danni ingenti alle strutture.

Sul posto sono accorsi con tempestività poliziotti e carabinieri che, tuttavia, hanno impiegato alcuni minuti per immobilizzare il giovane in preda a raptus che, a quanto si apprende, dovrebbe essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.