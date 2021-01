SAN SALVO: AL VIA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI LIBRI SCOLASTICI

SAN SALVO – C’è tempo fino al 16 aprile 2021 per la presentazione delle domande per usufruire dei fondi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 riservati agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore.

Ne dà notizia il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, evidenziando che la domanda può essere presentata dalle famiglie residenti a San Salvo con un reddito ISEE, in corso di validità, non superiore a € 15.493,71.

L’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis comunica che il modulo di domanda può essere ritirato presso le segreterie delle scuole, il Segretario sociale del Comune di San Salvo o scaricandolo dal sito del Comune di San Salvo scaricandolo dalla sezione avvisi.

La scadenza è fissata per le ore 12:00 di venerdì 16 aprile 2021.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

– elenco dei libri acquistati per l’anno scolastico 2019/2020 corredato dal visto e dal timbro della cartoleria o cartolibreria dove si è effettuato l’acquisto o dalla ricevuta/scontrino fiscale;

– copia codice fiscale del richiedente;

– certificato ISEE in corso di validità.

