SAN SALVO: ANZIANO TROVATO MORTO LUNGO LA PISTA CICLABILE, FATALE UN MALORE

SAN SALVO – Un uomo di 82 anni, originario del Molise, è stato trovato senza vita lungo la pista ciclabile a San Salvo (Chieti). Si ipotizza il malore.

A notare il corpo, secondo quanto riferisce Reteotto, sono stati alcuni passanti che avrebbero subito segnalato al 118 l’anziano riverso a terra lungo una pista ciclabile che l’uomo era abituato a frequentare. Dalle prime ricostruzioni, fornite dagli operatori del 118 che hanno provato a rianimare la vittima, l’82enne potrebbe esser stato colto da un malore dopo aver parcheggiato la macchina poco distante: per lui, infatti, solo alcuni passi sulla ciclabile. Sul posto anche i carabinieri che hanno constato il decesso e autorizzato il trasferimento della salma a Chieti.

