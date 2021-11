SAN SALVO: ASSOCIAZIONE QUESTIONE NATURA RACCOGLIE MASCHERINE GETTATE A TERRA

SAN SALVO – “Abbiamo raggiunto l’ultimo comune dell’Abruzzo al confine con il Molise alla ricerca delle mascherine disperse per l’ambiente. Girando per le vie del bellissimo paese della Provincia di Chieti e per il lungomare e le pinete di San Salvo Marina abbiamo trovato e raccolto da terra 60 protezioni individuali anti COVID-19. Decisamente troppe sparse per dei luoghi così belli che ci hanno lasciato senza fiato”.

Così in una nota il presidente di Questione Natura APS Roberto Cameli

“Per questo vogliamo chiedere agli abitanti di questi posti, che sono così solari e simpatici, di aiutarci a mantenere San Salvo libera dalle mascherine e pulita dagli altri rifiuti. Amando il proprio posto non si può che valorizzarlo e questo è un comune che davvero merita di essere esplorato in lungo e largo perché contiene delle sorprese sia naturali che artistiche che vi stupiranno! Noi torneremo presto a godere del clima fantastico che questo paese così carico di folklore, gioventù e saggezza ci ha regalato. Questione Natura, questione di priorità. Abbiamo anche trovato un bellissimo doppio arcobaleno, viva l’amore!”