SAN SALVO: BOMBA CARTA NELLA SALA DEL REGNO DEI TESTIMONI DI GEOVA, AL VAGLIO IMMAGINI TELECAMERE

SAN SALVO – Un’esplosione intorno alle 5 del mattino all’ingresso della sala del Regno dei Testimoni di Geova, in via Montenero a San Salvo (Chieti). Ad agire sarebbe stato un uomo incappucciato.

In corso le indagini per stabilire le dinamiche e risalire all’autore di quello che sembra essere un vero attentato e non una bravata, come ipotizzato in un primo momento. Ingenti i danni, ancora da quantificare con precisione.

Al vaglio le immagini delle telecamere poste all’esterno della struttura.

“In relazione all’attentato del quale è stato fatto oggetto la Casa del Regno dei testimoni di Geova di San Salvo, esprimiamo loro la nostra solidarietà e vicinanza e condanniamo con forza questo inconcepibile gesto che mina le fondamenta del vivere civile e religioso, che affonda le proprie radici nella concordia e nel rispetto di ogni credo e di ogni posizione tesa a costruire e sviluppare una società integrata e solidale”, scrivono in una nota i gruppi consiliari di San Salvo Città Nuova, Lista Popolare, Noi San Salvo, San Salvo è.

“Nel ribadire il rifiuto di qualunque gesto di affronto e di rispetto della civile convivenza, confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine che sicuramente individueranno i responsabili di questo inqualificabile gesto”.