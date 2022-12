SAN SALVO: BONUS DI QUASI 1500 EURO AI DIPENDENTI DI STREVER PER I 50 ANNI DI ATTIVITA’

SAN SALVO – I dipendenti della Strever Spa chiudono l’anno meglio del previsto. In questo momento di difficile congiuntura economica, con un potere d’acquisto sempre più basso, ciascun collaboratore ha infatti ricevuto un bonus di 1.450,00 euro tra bonus benzina, buoni spesa ed un plafond da spendere in servizi.

“Un regalo possibile, si legge nella lettera rivolta ai dipendenti dalla direzione dell’azienda, ” i bonus sono esclusi dalla formazione del reddito e, pertanto, non andranno ad aumentare la base imponibile Irpef. Un anno importante quello che sta per volgere al termine che ha visto la Strever Spa spegnere le sue prime 50 candeline”.

“Nonostante questo contesto di grande complessità per l’intero sistema economico e sociale”, dichiara l’amministratore delegato William Strever, “ringraziamo tutte le collaboratrici e i collaboratori, abbiamo voluto mandare un segnale di ringraziamento. Tale riconoscimento è un modo concreto di vicinanza che da sempre lega la nostra azienda con i collaboratori, nonché di vivere in pieno il valore della riconoscenza tipico della nostra cultura aziendale, soprattutto in relazione ad un anno così eccezionale dal punto di vista dei risultati raggiunti insieme.”

Strever spa si colloca oggi al 41° posto tra le maggiori aziende di edilizia privata in Italia e ha recentemente conseguito, tra gli altri riconoscimenti, il Cr Awords, premio dedicato alle imprese che si distinguono per puntualità nei pagamenti verso il ceto bancario, il Cribis Prime Company e il premio Cassa Edile Awards 2022.

Il portafoglio a fine 2022 sfiora i 150 Ml e vede, per i prossimi anni un trend in crescita, soprattutto nel settore pubblico, con una presenza di cantieri in 9 regioni diverse e ulteriori rafforzamenti nei settori storici di riferimento.