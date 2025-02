SAN SALVO: COMUNE PREMIATO IN QUANTO VIRTUOSO “PLASTC FREE”. CERIMONIA A NAPOLI L’8 MARZO

SAN SALVO – Il Comune di San Salvo (Chieti) è stato inserito tra i 122 Comuni virtuosi premiati dall’associazione Plastic Free Onlus. L’associazione è nata nel 2019 per contrastare l’abuso e l’inquinamento da plastica e oggi è presente in oltre 30 Paesi nel mondo.

La consegna dei riconoscimenti “Comuni Plastic Free” e delle targhe, con il relativo attestato di virtuosità, verrà consegnato l’8 marzo a Napoli presso il Teatro Mediterraneo, in un evento che celebrerà l’impegno per l’ambiente delle Amministrazioni locali.

“Il Comune di San Salvo è riuscito, per il secondo anno consecutivo, ad ottenere questo riconoscimento perché si è distinto per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani” ha spiegato l’assessore all’Ambiente Tony Faga. “Siamo orgogliosi dell’operato della nostra comunità. Vogliamo far sì che le generazioni future possano vivere in un ambiente più sano e pulito”.

“Questo riconoscimento evidenzia l’impegno costante della città nella riduzione dell’uso della plastica e nella promozione di iniziative ecologiche” sottolinea il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis. “Ringrazio i cittadini e le associazioni locali per il loro contributo attivo, auspicando che questo premio possa essere uno stimolo per continuare a migliorare la sostenibilità e la qualità dell’ambiente urbano