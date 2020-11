SAN SALVO: CONCLUSI LAVORI VIA SAN PIO DI PIETRALCINA

SAN SALVO – Conclusi i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità della traversa di via Matteotti ora denominata via San Pio da Pietrelcina.

“L’intervento – dichiara l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis – ha riguardato la messa in sicurezza della strada con la realizzazione dei sottoservizi (acque bianche e acque nere), il nuovo manto stradale con appositiva segnaletica orizzontale e l’illuminazione pubblica”.

I lavori sono stati eseguiti in economia con progettazione dell’Ufficio tecnico comunale.

