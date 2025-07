SAN SALVO: CONSEGNATE BANDIERE VERDI PER SPIAGGE A MISURA DI BAMBINO

SAN SALVO – Il sottosegretario della Giunta con delega al Turismo Daniele D’Amario e l’assessore alle attività Produttive Tiziana Magnacca hanno partecipato questa mattina a San Salvo Marina alla consegna della Bandiere Verdi delle località balneari a misura di bambino certificata dai pediatri. Gli onori di casa sono stati fatti dal sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis ai numerosi sindaci intervenuti da tutta Italia.

Requisiti fondamentali per ottenere la bandiera verde sono la presenza di spiagge di sabbia, spazi sufficienti tra gli ombrelloni per permettere ai bambini di giocare in tranquillità, acque basse e sicure per i più piccoli, assistenti di spiaggia pronti a intervenire in caso di necessità e attrezzature ad hoc pensate appositamente per i più giovani.

“L’Abruzzo, con l’ingresso quest’anno di San Salvo Marina, si attesta a undici località balneari Bandiere Verde. Ringraziamo per questo il professor Italo Farnetani, considerato il più famoso pediatra italiano e fondatore della Bandiera Verde. Un vessillo che assieme alla Bandiera Blu qualifica l’immagine dell’Abruzzo marino e che vede l’interesse crescente del movimento turistico, e non solo nazionale, verso la nostra regione” commenta il sottosegretario D’Amario.

“La Bandiera Verde, assegnata dai pediatri, indica una località marina che possiede caratteristiche adatte ai bambini, come acqua bassa, sabbia pulita e servizi per famiglie. Un riconoscimento – evidenzia l’assessore Magnacca – che rappresenta una specie di distintivo di eccellenza, assegnato alle località marine nel rispetto di rigorosi standard di qualità per accogliere le famiglie con bambini. l’Abruzzo è la regione con la più alta densità di Bandiere Verdi”.

Spiagge Italiane Bandiere verdi 2025

Alba Adriatica (Teramo) dal 2019

Giulianova (Teramo) dal 2010

Montesilvano (Pescara) dal 2010

Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti) dal 2019

Pescara dal 2016

Pineto – Torre Cerrano (Teramo) dal 2016

Roseto degli Abruzzi (Teramo) dal 2012

San Salvo -San Salvo Marina (Chieti) dal 2024

Silvi-Silvi Marina (Teramo) dal 2012

Tortoreto (Teramo) dal 2015

Vasto-Vasto Marina (Chieti) dal 2010