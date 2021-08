SAN SALVO: DA COMUNE 200MILA EURO PER RIPARTIRE CON IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

SAN SALVO – In arrivo al Comune di San Salvo 200mila euro per la messa in sicurezza e l’adattamento dei locali scolastici per la didattica. E’ il contributo previsto dal ministero dell’Istruzione al fine di garantire la continuità didattica e per garantire la ripresa in presenza delle attività nel nuovo anno scolastico.

“Rispondendo all’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione abbiamo ottenuto il contribuito massimo previsto per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza – commenta il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – con la nostra candidatura che ha soddisfatto tutti i requisiti previsti”.

La somma ottenuta sarà utilizzata per una serie di interventi per migliorare e garantire la sicurezza degli studenti e alunni. In dettaglio si procederà alla messa in sicurezza delle aree esterne della scuola secondaria di primo grado “Salvo D’Acquisto”, la scuola primaria in via Ripalta oltre alla sistemazione degli aree da gioco, sistemazione aree verdi esterni del polo scolastico di via Melvin Jones, nella scuola dell’infanzia di via Marco Polo verrà coibentato il tetto e rinnovata l’area verde. Infine nella scuola primaria di via Verdi verranno sistemati i lucernai e la copertura esterna.