SAN SALVO: DE NICOLIS, “NESSUN MERCIMONIO PER VOTO A FAVORE DI DI NINNI, MA SOLO COERENZA”

Così il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis, dopo l’approvazione del bilancio consuntivo reso possibile da Nicola Di Ninni, segretario del circolo cittadino di Forza Italia, ed esponente del gruppo San Salvo Popolare e Liberale, fino ad qualche giorno fa in rotta con la maggioranza, e anche grazie all’astensione di Marika Bolognese, eletta nel 2022 nella lista di centrosinistra di Fabio Travaglini, ma ora transitata al gruppo misto.

LA NOTA

In riferimento a quanto emerso nelle ultime ore, sento il dovere, anche a tutela della verità dei fatti e dell’integrità del dibattito pubblico, di respingere con fermezza ogni insinuazione o sospetto riguardo presunti accordi o scambi politici legati all’approvazione del rendiconto di gestione 2024.

Trovo profondamente scorretto ed offensivo continuare a insinuare l’idea di un voto “contrattato” o frutto di accordi sottobanco. Non c’è stato alcun mercimonio. È grave che si cerchi di delegittimare la responsabilità istituzionale con ricostruzioni che nulla hanno a che fare con la realtà.

Chi ha sempre creduto nel centrodestra e ha condiviso anni di impegno politico non avrebbe mai potuto diventare strumento della caduta di un’amministrazione democraticamente eletta, con il rischio concreto di consegnare San Salvo a un commissario prefettizio.

San Salvo ha bisogno di stabilità, visione e continuità amministrativa. Chi ha davvero a cuore le sorti della nostra città non può anteporre logiche di parte all’interesse della collettività. Questo è il senso del voto espresso: una scelta consapevole, assunta da chi ha ritenuto doveroso non voltarsi dall’altra parte, nonostante le pressioni personali ricevute, ben conoscendo le conseguenze istituzionali che un eventuale mancato via libera al bilancio consuntivo avrebbe comportato.

È opportuno anche chiarire che il consigliere Nicola Di Ninni non ha avanzato alcuna richiesta di incarichi o posizioni.

Egli sta semplicemente facendo quanto ci si aspetta da chi è stato eletto nella lista civica “San Salvo Città Nuova” e ha successivamente aderito al gruppo “San Salvo Liberale”: garantire il pieno sostegno all’amministrazione scelta democraticamente dai cittadini.

Al contrario, mi preme segnalare – per senso di responsabilità e trasparenza – che mi è stata riferita l’esistenza di richieste, provenienti da chi oggi attacca Forza Italia, finalizzate all’ottenimento di un assessorato esterno per sé. È paradossale che un giorno si attacchino il sindaco e la giunta, e il giorno dopo se ne chieda di farne parte. Delle due l’una: o si è contrari all’operato dell’amministrazione, oppure lo si condivide a tal punto da volerne far parte. Vi è anche una terza, inaccettabile, ipotesi: cercare un ruolo per mero interesse personale.

Questo non può essere consentito. C’è ancora chi crede che l’impegno politico debba essere al servizio della collettività, e non un mezzo per ambizioni individuali.

Inoltre, è legittimo chiedersi come mai alcuni esponenti che si dichiarano parte della “Base di Forza Italia” – partito che, dalla sua fondazione, si identifica con il centrodestra – pretendano che il proprio coordinatore locale voti contro un’amministrazione di centrodestra. Anche qui, delle due l’una: o si è in possesso della tessera di Forza Italia ma si seguono le indicazioni del Partito Democratico, schierandosi quindi di fatto a sinistra, oppure, se si mantiene un minimo di coerenza politica, si dovrebbe apprezzare e sostenere il voto espresso da Nicola Di Ninni a favore dell’amministrazione di centrodestra.

Il vero fatto grave, che sta passando del tutto inosservato è rappresentato dal voto contrario di due consiglieri eletti nelle nostre liste di maggioranza, che hanno rischiato di provocare la caduta dell’amministrazione. Un comportamento ancora più incomprensibile alla luce dell’assenza di qualsivoglia motivazione politica o amministrativa legata al bilancio consuntivo.

In conclusione, desidero rivolgere un ringraziamento al coordinatore provinciale di Forza Italia, Daniele D’Amario, per la chiarezza della linea politica indicata a coloro che seppur tesserati con Forza Italia, sembrano aver smarrito da tempo la propria identità politica.

San Salvo merita stabilità, serietà e rispetto. Noi continueremo a garantirli.

L’amministrazione comunale continuerà a lavorare come ha sempre fatto, con dedizione, impegno e trasparenza, senza cedere ai personalismi.

Non risponderemo alle sterili provocazioni ma proseguiremo con azioni concrete a favore della collettività.