SAN SALVO, D’ERAMO (LEGA): “ IL BUON GOVERNO DELLA MAGNACCA”

SAN SALVO – “Nel bailamme della crisi sanitaria ed economica, con le amministrazioni comunali sempre più in difficoltà per le risorse finanziarie esigue c’è la buona amministrazione di Tiziana Magnacca, sindaco del comune di San Salvo”.

Lo ha dichiarato Luigi D’Eramo, deputato e segretario regionale (Lega), a margine dell’incontro tenutosi ieri.

“Con il sindaco, esponente di rilievo del partito, sempre pronta e disponibile a fornire risposte ai cittadini che vedono nel municipio il riferimento più vicino per la risoluzione dei loro problemi – ha ahhiunto D’Eramo – abbiamo trattato i temi caldi del momento : dalle scuole alla situazione economica passando per la sanità, problemi ce ne sono e ce ne saranno ma la squadra Lega, in Regione e in Parlamento, lavorerà con e per il nostro sindaco e per la città di San Salvo, confidando di poter replicare, nelle città limitrofe che si avvicinano alle elezioni amministrative, la buona amministrazione di San Salvo”.

Download in PDF©