SAN SALVO: DOMANI INAUGURAZIONE CANTIERE DELLA NUOVA SEDE AMAZON, OPERATIVA AD AGOSTO 2022

SAN SALVO – Domani pomeriggio ci sarà l’inaugurazione del cantiere dove sorgerà la nuova sede di Amazon a San Salvo. Una delle strutture del settore tra i più grandi d’Italia, sicuramente il più imponente in tutto il centro sud. Una presenza che arriva a San Salvo e che ha visto l’impegno della Regione Abruzzo e di tutto il territorio.

“Struttura che ha un indubbio valore storico in questo momento – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – nel quale si avverte la forte crisi che sta attraversando il settore dell’automotive e che tocca le fabbriche del nostro territorio come la Sevel, la Pilkington e la Denso e tutte quelle aziende legate a questo settore”.

Quello di domani è solo un atto ufficiale perché i lavori del cantiere sono in avanzata fase di esecuzione e si prevede per maggio 2022 la conclusione di gran parte degli interventi edilizi e, per quanto ci è stato anticipato, la prima consegna nell’agosto 2022.

“Inaugurazione che è importante sul fronte occupazionale per il nostro territorio. Saranno numeri importanti – aggiunge – che passeranno, almeno nella fase iniziale di avviamento, attraverso le agenzie di lavoro interinale di livello internazionale, come mi è stato annunciato da Amazon. Le selezioni dei profili operativi avverranno nei prossimi mesi, mentre sono già iniziate le selezioni per i profili più alti per chi è in possesso di una laurea”.

Il sindaco Magnacca, pur accogliendo queste notizie in maniera positiva, evidenzia come tutto questo non sia risolutivo per l’occupazione del territorio del vastese.

“Sarà sicuramente ossigeno per chi è senza lavoro perché sarà un’opportunità da non perdere – sottolinea il sindaco di San Salvo – anche perché, leggendo gli obiettivi che si è prefissati Amazon per San Salvo, c’è la volontà di voler trasformare questi contratti da tempo determinato in indeterminato”.

“Dobbiamo accogliere con favore – dice infine il sindaco – chi ci dà una possibilità di lavoro. A chi pensa che l’arrivo di Amazon favorirà la chiusura dei negozi si sbaglia. Le persone, prima ancora che apra qui Amazon, già ora l’utilizzano l’e-commerce per i loro acquisti. Qui a San Salvo Amazon distribuirà le merci e non sarà fattore di rischio per le attività di vicinato”.