SAN SALVO: FESTA CON GLI STUDENTI DEL “RODARI” IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DI UNICEF

SAN SALVO -Si è svolta questa mattina la manifestazione “Rodari e Unicef in festa”, organizzata dall’Istituto comprensivo “Gianni Rodari” con il patrocinio del comune di San Salvo (Chieti), in occasione del 50° anniversario dell’UNICEF.

“E’ stata una mattinata di grande festa e solidarietà, – ha dichiarato il Sindaco Emanuela De Nicolis, – i bambini del Rodari, le loro insegnanti e le famiglie, hanno realizzato qualcosa di davvero commovente, non solo canti e balli, ma anche tante splendide Pigotte il cui ricavato della vendita sarà devoluto in beneficienza all’Unicef. E’ stata ribadita l’importanza dei diritti dei bambini a crescere sani, al gioco, ad una giusta e valida istruzione, ad avere tutti le stesse opportunità per un futuro felice. Un grazie immenso va dato a tutta la comunità scolastica per l’impegno che profonde quotidianamente anche per la formazione civica dei nostri piccoli cittadini”.

Presente alla manifestazione l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, la presidente dell’Unicef della Provincia di Chieti Rita Montini, e Diop Moustapha presidente dell’Associazione culturale Senegal, che con una rappresentanza dell’associazione ha partecipato alla manifestazione con balli e canti tipici senegalesi. Presente anche la Cooperativa Mea del villaggio Cirulli.