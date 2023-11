SAN SALVO: FINANZIATA DALLA REGIONE LA COSTRUZIONE DI PENSILINE VICINO ALLE SCUOLE DI VIA JONES

SAN SALVO – Il Consiglio regionale d’Abruzzo, nella seduta di ieri, su iniziativa del Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” Manuele Marcovecchio ha rimodulato un finanziamento di 50mila euro in favore del Comune di San Salvo (Chieti), destinando la somma alla realizzazione di pensiline all’ingresso del plesso scolastico di via Melvin Jones, nonché di altre strutture. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri Alfonso Di Toro, Nicola Di Ninni e Giancarlo Lippis.

“Ringraziamo il Consigliere Marcovecchio, da noi sollecitato appena qualche settimana fa per essere intervenuto tempestivamente, e concretamente, al fine di prevenire ulteriori disagi ad alunni, famiglie, insegnanti e personale scolastico, che deriveranno dalla imminente stagione invernale.”