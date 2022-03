SAN SALVO: GESTIONE ILLECITA RIFIUTI E DISCARICA ABUSIVE, SEI DENUNCE

CHIETI – I Carabinieri della Tutela Forestale hanno denunciato sei persone per gestione illecita di rifiuti e discarica non autorizzata a San Salvo. Unitamente ai militari della alla Stazione Carabinieri Forestale di Vasto e della Stazione Carabinieri di San Salvo, su delega della Procura della Repubblica di Vasto hanno proceduto al sequestro preventivo di un’area di oltre 7.000 metri quadrati utilizzata per la gestione illecita di rifiuti senza alcun titolo autorizzativo ambientale, e per attività di autodemolizione abusiva.

Sono stati trovati oltre 70 veicoli fuori uso abbandonati, parti di carrozzeria, componenti meccaniche, pneumatici, rifiuti di vario genere, anche pericolosi come batterie e olii motore, e una condizione di degrado diffuso.

I denunciati sono i legali rappresentanti degli autodemolitori e altre quattro persone coinvolte a vario titolo.

Gli indagati rischiano l’arresto da uno a tre anni e un’ammenda da 5.200 a 52 mila euro per le violazioni alla normativa ambientale. La reale consistenza delle aree interessate e dei rifiuti che vi erano accumulati già a partire dal 2012 è stata possibile grazie al rilevamento satellitare ed al sorvolo effettuato dal 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri.