SAN SALVO, IL SALUTO DEL SINDACO MAGNACCA TENENTE FRANCESCO PERFIDO

SAN SALVO – Stamane il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha ricevuto in Comune il tenente di vascello Francesco Perfido che il prossimo 3 settembre, dopo due anni di servizio, lascerà il comando della Guardia Costiera di Vasto per assumere un nuovo incarico presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma.

Il sindaco Magnacca ha ringraziato il comandante Perfido, tra l’altro prima donna al comando degli uffici di Punta Penna e del porto di Vasto, per la proficua e intensa collaborazione con il Comune di San Salvo, in questi due anni non certo facili anche a causa della pandemia.

Perfido era accompagnata dal comandante subentrante tenente di vascello Stefano Varone al quale il sindaco Magnacca ha augurato buon lavoro.