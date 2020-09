SAN SALVO: NONNO UMBERTO FESTEGGIA I 100 ANNI NELLA RSA SAN VITALE

SAN SALVO – Un grande traguardo da celebrare: lo scorso 17 settembre, il sig. Umberto, ospite di RSA/RA San Vitale di San Salvo, ha festeggiato 100 anni. Per questo, a partire dalle ore 15.00, c’è stato taglio della torta a celebrare il genetliaco, nel rigoroso rispetto delle normative dettate dall’emergenza Covid-19, garantendo il mantenimento delle distanze di sicurezza e limitando la partecipazione ai residenti, al personale interno alla Struttura ai familiari ed alle istituzioni.

Ma, nonostante le limitazioni, è stata un’occasione per regalare al sig. Umberto una giornata emozionante e di spensieratezza, insieme a tutti gli Ospiti della Struttura e allo staff.

Alla base delle cure che Umberto, e tutti gli ospiti di RSA/RA San Vitale ricevono quotidianamente da parte di fisioterapisti, OSS, medici, infermieri e animatori, e oltre alle attività assistenziali, sanitarie e riabilitative, esiste una gamma di percorsi ricreativi, pensati per garantire la salute e il benessere attivo di ogni persona, all’interno di un ambiente protetto ma estremamente vitale, ricco di progetti speciali in grado di stimolare l’ospite sotto il profilo motorio e relazionale, salvaguardando, o promuovendo, il recupero e il mantenimento dell’autonomia fisica e psichica, garantiti anche in un periodo di emergenza come questo, grazie al progetto RSA Sicura.

