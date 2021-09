SAN SALVO, INCENDIO NELLA ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO: STABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN FIAMME

SAN SALVO – Incendio, alle prime ore dell’alba all’alba, nella zona industriale di San Salvo.

Le fiamme sono divampate all’interno di un capannone di proprietà della Protezione Civile Valtrigno, situato in viale Olanda.

Sul posto, i vigili del fuoco di Vasto, che sono riusciti a salvare la maggior parte dei mezzi presenti all’interno dello stabile, i carabinieri e la polizia.

Probabilmente ferito, nel corso delle operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco, per l’improvvisa caduta di una vetrata.

Al momento sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo.