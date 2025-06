SAN SALVO: INCIDENTE TRA AUTO E MOTO SULLA TRIGNINA, GRAVE UN TURISTA

SAN SALVO – Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale tra un’auto e una moto avvenuto nel primo pomeriggio a San Salvo (Chieti), nel tratto finale della statale Trignina che collega all’autostrada A14.

Il motociclista, secondo le prime informazioni un turista straniero, era in sella a una Bmw quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’automobile che procedeva in direzione opposta.

Violentissimo l’impatto, tanto che l’uomo ha sfondato il parabrezza dell’auto.

Lanciato l’allarme, sul posto è arrivato il 118, intervenuto sia con l’ambulanza sia con l’elicottero.

L’uomo è stato trasferito con il mezzo aereo all’ospedale di Pescara; ha riportato un politrauma. Rilievi e accertamenti in corso da parte dei carabinieri