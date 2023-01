SAN SALVO: INCONTRO IN PREFETTURA PER UN PIANO DI SICUREZZA IN VISTA DEL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA

SAN SALVO – Su delega del sindaco Emanuela De Nicolis questa mattina l’assessore ai grandi eventi Elisa Marinelli e il comandante della Polizia Locale, maggiore Antonio Persich, hanno partecipato in modalità remota alla prima riunione tecnico-organizzativa in vista del Giro d’Italia 2023.

Incontro organizzato dalla Prefettura di Chieti per l’analisi preliminare del piano di sicurezza che dovrà essere adottato in occasione delle tappe che interesseranno l’Abruzzo e in particolare le prime tre tappe nella provincia di Chieti.

Nel dettaglio il 6 maggio la cronometro individuale Fossacesia – Ortona; il 7 maggio la tappa Teramo – San Salvo e l’8 maggio la tappa Vasto – Melfi.

“Stiamo predisponendo una serie di iniziative per ospitare al meglio l’arrivo della seconda tappa a San Salvo – commenta l’assessore Marinelli – e nelle prossime settimane coinvolgeremo tutta la città per quello che sarà un grande evento sportivo e di promozione turistica”.

Tra le iniziative logistiche anche quella della potatura di alcuni alberi.