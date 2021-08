SAN SALVO, LAVORI PER EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE ALLA VILLA COMUNALE, VIA ISTONIA E VIA ROMA

SAN SALVO – Avranno inizio nei prossimi giorni i lavori di miglioramento e adeguamento funzionale, con una specifica attenzione all’efficientamento energetico, in via Istonia e via Roma.

“Intervento che interesserà la villa comunale, il cuore verde della città – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – oltre a via Roma e via Istonia, particolarmente trafficate, su progetto curato dal nostro ufficio tecnico che consentirà di migliorare la sicurezza stradale e il flusso veicolare, in particolare nel periodo scolastico”.

La messa in sicurezza della villa comunale riguarderà il taglio delle alberature pericolose, dopo una perizia sullo stato delle piante, e la piantumazione di nuovi alberi, nonché il rifacimento della pavimentazione con benefici dal punto di vista energetico, con nuovi punti luce della pubblica illuminazione, una pensilina per l’attesa degli autobus e passaggi pedonali luminosi.

La Regione Abruzzo ha concesso un contributo di 100mila euro, a fronte di una spesa prevista di 300mila euro che di fatto miglioreranno il collegamento tra la villa comunale e il centro cittadino.