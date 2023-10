SAN SALVO: LUPO AZZANNA CUCCIOLO DI HUSKY SULLA PASSEGGIATA CRISTOFORO COLOMBO

SAN SALVO – Sabato sera un lupo ha ferito ad una zampa e un cucciolo di di circa 3 mesi di husky. E’ accaduto a San Salvo Marina sulla passeggiata Cristoforo Colombo. La temperatura mite aveva spinto molti cittadini a fare una passeggiata sul lungomare.

All’improvviso è spuntato fuori il lupo che si è subito avventato sul piccolo Husky. Il padrone è riuscito ad afferrare il cucciolo e a portarlo via .

L’uomo è entrato in un bar ed ha incontrato un altro cittadino che aveva salvato il suo cane da una aggressione. Fortunatamente l’ Husky non ha riportato ferite gravi ma era molto spaventato per l’accaduto.