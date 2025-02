SAN SALVO: OK A MOZIONE PD IN CONSIGLIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO PALESTINESE

SAN SALVO – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione, in Consiglio comunale a San Salvo, della mozione per il riconoscimento dello Stato della Palestina come atto fondamentale per raggiungere la pace. Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati e ribadire le tutele previste dal Diritto Internazionale”.

Così, in una nota, la capogruppo del Pd al Consiglio comunale di San Salvo (Chieti), Emanuela Tascone, firmataria, insieme alla consigliera Michela Torricella, della mozione.

“Con questo atto simbolico il Consiglio comunale ha espresso all’unanimità, e colgo l’occasione per ringraziare il consigliere Di Ninni per l’emendamento presentato, la sua posizione su questa tragedia riconoscendo il diritto alla pace e all’autodeterminazione del popolo Palestinese. Risulta ormai evidente – prosegu Tascone – quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite e l’Unione Europea prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l’ingiustizia in Israele e in Palestina con l’obiettivo di esercitare una mediazione attiva per la fine dell’occupazione militare israeliana e della colonizzazione dei territori Palestinesi occupati e per il rispetto dei diritti umani e del Diritto Internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano”.

“Ringrazio infine- aggiunge Tascone – il promotore e referente dell’Anpi San Salvo, Raffaele Stampone per le iniziative che sta mettendo in atto”.

“Con questa mozione – precisa Torricella – abbiamo inteso impegnare, da una parte il Sindaco ad attivarsi con gli altri Sindaci ed Amministrazioni della Regione per concordare un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari e dall’altra il Presidente del Consiglio a dare massima diffusione alla cittadinanza e alle associazioni e ad inoltrarlo alle massime autorità nazionali ed europee”.

“Lo scopo – concludono Tascone e Torricella – è il raggiungimento di una pace vera e duratura. Per questo chiediamo che il Governo italiano riconosca finalmente lo Stato di Palestina”.