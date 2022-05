SAN SALVO – Incidente sul lavoro a San Salvo in tarda mattinata dove un operaio 28enne è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava facendo dei lavori su un capannone quando per cause in corso di accertamento è precipitato.

Soccorso dai sanitari del 118 l’operaio è stato stabilizzato e trasferito al Santo Spirito di Pescara dove dopo le prime dire è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. In corso le indagini dei carabinieri.