SAN SALVO, PALAZZETTO DELLA SPORT DI VIA MAGELLANO DIVENTA CENTRO VACCINALE

SAN SALVO – Il Palazzetto dello Sport di Via Magellano è adeguato e funzionale ad essere il punto vaccinale che sarà attivato a San Salvo. Lo ha annunciato al sindaco Tiziana Magnacca il direttore generale della Asl 2 Abruzzo, Thomas Schael, nel corso del sopralluogo congiunto che ha compiuto ieri pomeriggio con la struttura tecnica aziendale e quella comunale.

“Sono più che soddisfatta dalle parole del direttore Schael – commenta il sindaco Magnacca – perché è la risposta adeguata per vaccinare tutti i cittadini di San Salvo che lo vorranno, secondo il programma per fasce d’età predisposto dall’assessorato regionale alla Sanità. E’ stato apprezzato il modello operativo attivato dal Comune di San Salvo in occasione dello screening antigenico effettuato nello scorso mese di gennaio tenendo anche conto della necessità di evitare gli spostamenti, in considerazione del gran numero di cittadini residenti nella nostra città”.

Il sindaco Magnacca evidenzia: “Faremo la nostra parte per vaccinare tutti i sansalvesi atteso che arrivi un numero costante e sufficiente di vaccini. Approfitto dell’occasione per invitare i miei concittadini al rispetto delle norme anti Covid per evitare che possa tornare a crescere il numero dei casi positivi in città. Ringrazio il direttore Schael per essere prontamente venuto a seguito di una nostra precisa richiesta tesa a dare una mano concreta alla battaglia per vaccinare in breve tempo il maggior numero di cittadini”.