SAN SALVO: PICCHETTO DEI LAVORATORI CHE FANNO VIGILANZA NEL CENTRO AMAZON SU INIZIATIVA DI CGIL

SAN SALVO – La Filcams Cgil Chieti scende al fianco dei lavoratori in appalto della azienda Urbe Vigilanza di Roma del Gruppo Cosmopol Spa che svolgono il proprio servizio di vigilanza non armata nello stabilimento Amazon di San Salvo nel chietino.

Domani, dalle 8 alle 13, presidio davanti ai cancelli del centro logistico per protestare con fermezza per il mancato rinnovo dei contratti di nove addetti, una scelta inspiegabile vista la professionalità dei dipendenti e il ricorso, per chi resta, di prestarsi a turni massacranti. “Parliamo di una situazione surreale – dichiara la segretaria della Filcams Chieti Daniela Primiterra – ai lavoratori vengono chieste turnazioni da 12 ore ben oltre quanto previsto dai contratti, ed allora cosa giustifica questo depotenziamento? Esigiamo risposte chiare, sia dalla azienda appaltatrice che dalla committente. Si tratta di una scelta assurda e irresponsabile, che mette in difficoltà diverse famiglie. Un colosso come Amazon non può permettere ad un’azienda che lavora in subappalto un simile atteggiamento. Lo stato di agitazione di oggi è una delle prime forme di lotta che la Filcams metterà in campo per la tutela dei lavoratori”.