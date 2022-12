SAN SALVO: PONTE PER COLLEGARE PISTE CICLABILI, SCELTO IL MIGLIOR PROGETTO CON CONCORSO DI IDEE

CHIETI – Il ponte verso il futuro per collegare le piste ciclabili: è stato lo studio dell’ingegnere Nicola Centofanti e dell’architetto Erica Lallopizzi ad aggiudicarsi il concorso di idee per la progettazione del ponte che collegherà a San Salvo via Grasceta a via Raffaele Paolucci attraversando la Statale 16.

“E’ un ponte verso il futuro. E’ un progetto ambizioso che migliorerà l’utilizzo della pista ciclo-pedonale che collega la città alla marina. Un’opera che sarà il biglietto da visita di San Salvo ed armonizzerà la necessità di sicurezza al sistema di bike sharing per la mobilità sostenibile e alla riqualificazione dell’area in un più ampio contesto turistico e ricreativo”, afferma il sindaco Emanuela De Nicolis a conclusione della procedura telematica del concorso di progettazione per il miglioramento della pista ciclo-pedonale per l’attraversamento rialzato dell’Adriatica.

Il bando è finanziato per oltre 72mila euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attingendo dal “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale” presso l’Agenzia per la coesione territoriale finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

“Oltre al ponte, collocato nella zona nord sulla Statale, 16 si procederà – specifica l’assessore ai Lavori Pubblici Eugenio Spadano – alla realizzazione di un sistema bike sharing per la mobilità sostenibile e la riqualificazione delle aree per le attività turistico-ricreative-ricettive nell’ambito dell’obiettivo di ”sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo turistico, ricerca e innovazione sociale”.

Al vincitore del concorso, così come prevede il bando, spetterà un premio lordo come diritto d’autore di 15.288,86 euro oltre alla possibilità eventualmente di vedersi affidare la realizzazione della progettazione definitiva e il coordinamento della fase di sicurezza, mentre al secondo classificato, lo studio dell’architetto Gian Luca Di Lisa, andranno 3.652,01 euro.

“Ora il nostro impegno è indirizzato al reperimento delle risorse per realizzare l’opera. Sarà un intervento di valorizzazione dell’intera rete di pista ciclabile esistente sul territorio comunale con una forte caratterizzazione, per la facile fruizione, manutenzione, realizzazione e gestione con l’utilizzo di materiali e sistemi a basso impatto ambientale” conclude il sindaco De Nicolis.