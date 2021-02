SAN SALVO, RIFIUTI ABBANDONATI: RIPULITA ZONA INDUSTRIALE

SAN SALVO – “Ancora una volta dobbiamo sopportare i disagi per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nella zona industriale di San Salvo. Nonostante tutti gli sforzi di sensibilizzazione che sono stati attivati in questi anni resta purtroppo basso il livello di rispetto dell’ambiente da parte di alcuni cittadini anche non residenti nella nostra Città”.

A dichiararlo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che annuncia l’attività di pulizia in corso nella zona industriale e in particolare in via Australia e via Marisa Bellisario.

“Da alcuni giorni grazie l’utilizzo di personale incaricato dall’Arap – dichiara l’assessore all’Ambiente Tony Faga – si è al lavoro nella pulizia della zona industriale dove è stato riscontrato l’ennesimo abbandono di rifiuti. Tutto il materiale raccolto, grazie alla collaborazione della Sapi, viene smaltito dal Comune di San Salvo con i comprensibili costi a carico della comunità”.

L’assessore Faga ribadisce che “i controlli, anche con l’utilizzo di telecamere trappola, saranno intensificati per individuare i responsabili che saranno multati”.

San Salvo, 8 febbraio 2021

