SAN SALVO: RIMPASTO DELLE DELEGHE DA PARTE DEL SINDACO DE NICOLIS CON ROTAZIONE INCARICHI

SAN SALVO – A metà mandato, nell’ottica dell’ efficientamento dell’azione amministrativa e nel rispetto del principio di rotazione, il Sindaco di San Salvo Chieti), Emanuela De Nicolis, ha rinnovato la nomina degli assessori, procedendo con un rimpasto di deleghe.

“Ringrazio gli assessori e i consiglieri delegati per il lavoro svolto in questi anni, che ha permesso di raggiungere già numerosi obiettivi prefissati. Le nuove deleghe daranno ulteriore entusiasmo ed un rinnovato ritmo all’azione amministrativa e ci consentiranno di ultimare con determinazione tutto quanto stabilito nel programma elettorale e di continuare a cogliere risultati importanti per la nostra Città”- dichiara il Sindaco Emanuela De Nicolis.

Di seguito le nuove deleghe: EUGENIO SPADANO: Vice Sindaco; Sanità;Polizia Locale; Tributi; Trasporti.

TONY FAGA: Ambiente, Transizione Ecologica e Politiche di sviluppo del verde pubblico; Manutenzione e decoro urbano; Transizione Digitale e Politiche Energetiche; Economato; Patrimonio; Protezione Civile; Spazio Pubblico bene comune; Viabilità.

CARLA ESPOSITO: Attività produttive: Commercio (SUAP, Esercizi commerciali, Mercati e Fiere), Industria, Artigianato e Agricoltura; Valorizzazione del Centro Cittadino; Servizi Demografici, Stato Civile, Elettorale e Toponomastica; Politiche di promozione dei prodotti tipici territoriali; Regolamentazione e Informatizzazione dei servizi cimiteriali; Politiche per la difesa a tutela degli animali.

ELISA MARINELLI: Lavori Pubblici; Turismo ed eventi (Politiche di marketing territoriale, di comunicazione e promozione turistica integrata della città e del territorio).

GIANMARCO TRAVAGLINI Politiche Sociali e della solidarietà; Pari Opportunità e politiche per le disabilità Pubblica istruzione, Politiche educative e trasporti scolastici; Politiche Giovanili. Riservate al Sindaco le deleghe all’Urbanistica, al Bilancio, alle Politiche attive per la legalità, al Demanio e al Personale.

Invariate le deleghe già conferite ai consiglieri Comunali Maria Travaglini, Angelo Fabrizio e Roberto Rossi.