SAN SALVO: SARA’ POTENZIATO IL DISTRETTO SANITARIO, INVESTIMENTI PER OLTRE 3 MILIONI E MEZZO

SAN SALVO – “La Direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti ha comunicato al nostro Comune l’individuazione del tecnico incaricato alla redazione della progettazione dell’intervento da effettuare sulla struttura del Distretto sanitario di San Salvo”. Lo afferma l’assessore Eugenio Spadano.

Il tecnico individuato è Fabrizio Gattella e dovrà redigere il progetto per l’ampliamento del Distretto Sanitario entro 60 giorni, al fine di permettere di espletare la gara di appalto dei lavori.

“Inoltre la Asl,” prosegue Spadano, “tramite il proprio direttore dell’Unità Operativa complessa, investimenti, patrimonio e manutenzione, Filippo Manci, oltre che il tecnico progettista e il geologo individuati, hanno effettuato il primo sopralluogo presso il Distretto sanitario di via De Gasperi, per iniziare i lavori di preparazione al progetto”.

“La futura struttura sanitaria di San Salvo”, prosegue, “ospiterà una Casa di Comunità, finanziata con un importo di 1.910.000 euro, un Ospedale di Comunità con 20 posti letto, finanziato con un importo di 1.583.000 euro e un Centro Operativo Territoriale, per un importo di 123.000 euro. In totale, pertanto, verranno investiti a San Salvo dalla Asl 3.600.000 euro, fondi del Pnrr, ai quali si aggiungeranno gli ulteriori fondi che la Asl ricaverà dalla vendita del vecchio Poliambulatorio di via Firenze”.

“Una notizia questa che ci riempie di soddisfazione perché permetterà a San Salvo di dotarsi di una struttura sanitaria cosiddetta Hub, ugualmente ad Atessa, che sarà dotata di personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo, e potrà collocarsi nell’ambito della moderna sanità territoriale, fornendo ai cittadini sansalvesi e non solo, prestazioni sanitarie al passo con i tempi, sia di carattere diagnostico ambulatoriale, che in regime di ricovero”.

“Un altro tassello importante per i nostri servizi, e un altro passo verso la considerazione nei confronti degli abitanti di questo territorio, frutto della credibilità e della validità delle richieste alla Regione e alla Asl che, l’Amministrazione Magnacca prima, e l’Amministrazione De Nicolis adesso, hanno saputo conquistarsi nel corso degli anni di sana amministrazione della nostra città”.

“Un ringraziamento alla Regione”, conclude, “nella persona dell’assessore alla Sanità Nicoletta Verì e al direttore generale Asl Thomas Schael, per la sensibilità e la concretezza ancora una volta dimostrate nei confronti di un territorio che attendeva da tempo una risposta e una attenzione che oggi si sono realizzate”.