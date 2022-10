SAN SALVO, SENATORE SIGISMONDI (FDI) VISITA LA PILKINGTON: “CONRASTO RINCARI TRA PRIORITA’ GOVERNO”

SAN SALVO – “Dato il particolare momento storico, caratterizzato da una emergenza energetica senza precedenti, ho ritenuto opportuno e giusto recarmi personalmente in una delle aziende più energivore della nostra regione e dell’Italia. Una realtà duramente provata dal caro energia che oggi rischia di perdere competitività a livello internazionale”.

Prima uscita ufficiale da senatore per Etel Sigismondi, dopo l’elezione del presidente del Senato avvenuta lo scorso 13 ottobre a Palazzo Madama, infatti, ieri pomeriggio, Sigismondi ha incontrato, a San Salvo, Graziano Marcovecchio, presidente di Pilkington Italia, colosso industriale produttore di vetro.

Al vertice hanno preso parte anche il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, il consigliere provinciale, Guido Giangiacomo, e diversi amministratori comunali.

“Per avere un’idea reale della gravità della situazione – scrive in una nota Sigismondi – basti pensare come Pilkington nel momento di maggior costo energetico sia passata da 200 mila euro circa di spese giornaliere da consumo di energia fino a picchi di 800 mila. Una situazione drammatica e diffusa su tutto il territorio nazionale, quella del caro bollette, che trascina in gravissime difficoltà tutto il nostro tessuto industriale”.

“Il Decreto Aiuti Ter, l’approvvigionamento energetico, la gestione della transizione ecologica, la valorizzazione del sistema di trasporto su ferro per la riduzione delle emissioni di CO2 e, ancora, il riciclo delle materie prime, sono stati gli altri argomenti approfonditi durante l’incontro. La tematica energetica sarà la priorità che il futuro governo dovrà affrontare, soprattutto attraverso azioni volte a contrastare fenomeni speculativi e ingiustificati aumenti dei costi. Occorreranno anche efficaci politiche europee a sostegno degli Stati membri e l’augurio è che l’Unione Europea riesca a predisporre strategie d’intervento comuni per fronteggiare questa pericolosa contingenza economica”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia .