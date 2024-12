SAN SALVO SI ILLUMINA PER LE FESTE: MERCATINO E CASA DI BABBO NATALE

SAN SALVO – San Salvo (Chieti) si prepara a vivere un Natale magico grazie ai primi eventi natalizi organizzati dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco San Salvo.

Si inizia domani, sabato 7 dicembre, alle ore 16, con l’inaugurazione della 7° edizione della mostra presepiale del Concorso dell’Artigianato Creativo e del Mercatino di Natale presso l’Officina della cultura.

Domenica 8 dicembre alle ore 17, corso Umberto sarà animato dall’attesa apertura della Casa di Babbo Natale, un luogo incantato dove grandi e piccini potranno immergersi nell’atmosfera natalizia più autentica, con la consegna della letterina a Babbo Natale.

Il Mercatino di Natale, sarà un’occasione unica per scoprire prodotti artigianali, idee regalo originali e gustare specialità gastronomiche del territorio.

Inoltre grazie alla collaborazione con l’Università delle Tre Età e della Croce Rossa, ritorna l’iniziativa le Scatole di Natale per i bisognosi, con le quali i cittadini potranno donare una scatola regalo con qualcosa di caldo, qualcosa di dolce, un prodotto per l’igiene personale, un gioco ed un biglietto con parole gentili, specificando a chi è rivolta la scatola (un uomo, una donna, un bambino o una bambina).

I pacchi potranno essere consegnati presso l’Officina della cultura il 7-8-14-15-21-22 dicembre, il sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30.

Il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis, ha sottolineato in una nota l’importanza di queste manifestazioni per la comunità: “Il Natale è un momento di unione e di gioia, e queste iniziative sono pensate per regalare a cittadini e visitatori un’atmosfera calorosa e coinvolgente. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per realizzare questi eventi, che non solo celebrano la tradizione, ma promuovono anche la cultura e l’artigianato locale”.

Maria Sabatini, presidente della Pro Loco San Salvo, ha aggiunto: “Il Mercatino di Natale è un appuntamento che abbiamo fortemente voluto per valorizzare i talenti e i prodotti del nostro territorio. Invitiamo tutti a partecipare per scoprire la creatività dei nostri espositori e vivere momenti di serenità in un ambiente accogliente”.

L’assessore al Commercio, Carla Esposito, ha invece sottolineato l’importanza economica e sociale di queste manifestazioni: “Il Mercatino di Natale rappresenta un’opportunità preziosa per promuovere il commercio locale e incentivare le attività del territorio. Vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza completa, che unisca tradizione, qualità e un clima di festa”.