SAN SALVO: SI PARLA DI PSICO-ONCOLOGIA CON GLI ASSESSORI REGIONALI VERI’ E MAGNACCA

SAN SALVO – Si svolgerà domani, venerdì 4 ottobre, dalle ore 8.30, presso la Sala Leone Balduzzi – Porta della Terra, a San Salvo (Chieti), l’8a Giornata Nazionale SIPO – La Psico-oncologia dialoga con le Istituzioni, promosso dalla Società Italiana di Psico-Oncologia Abruzzo e Molise.

“Abbiamo voluto organizzare un momento di confronto con le Istituzioni di Governo per tracciare un bilancio e fare un punto su quanto lavoro è stato svolto sino a oggi per sottolineare e far rilevare l’importanza della psicologia e della figura dello psicologo nella cura delle malattie oncologiche – hanno spiegato gli organizzatori di SIPO –. Psicologo che non solo deve assistere il paziente e le famiglie nel momento della diagnosi, il più traumatico, ma deve accompagnarlo durante tutto il percorso di cura, per sostenerlo nell’affrontare e accettare le fasi della remissione o anche della recidiva, senza dimenticare il ruolo dello specialista nel momento delle cure palliative. E tracciare un bilancio è essenziale in una Regione come l’Abruzzo che ha saputo istituire anche la figura dello psicologo di base, che è sicuramente un punto di riferimento per la popolazione dopo i due anni di Covid che hanno fatto emergere nuovi profili di disagio”.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e all’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, quindi inizierà il dibattito moderato dal Coordinatore SIPO Sezione Abruzzo e Molise Anna Di Profio, con la partecipazione dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca; Antonella Lucci che porterà la testimonianza su ‘Un ponte con medici e istituzioni, l’evoluzione delle Associazioni’; Pierpaola Sciarra su ‘Psico-Oncologia, scuola e territorio in sinergia’; Annarosa Costantini, Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto, su ‘A scuola di prevenzione tra passato, presente e futuro’; il professor Marco Lombardo, presidente della Lilt Pescara e membro del Coordinamento nazionale della Lilt, su ‘La Lilt incontra le Istituzioni – Convenzioni del sistema salute’.

I lavori proseguiranno alle 14.30 con gli interventi del Generale dei Carabinieri Salvatore Falvo su ‘Prevenzione, Legalità e Solidarietà’, e la dottoressa Maria Di Domenico su ‘La Psico-Oncologia va a scuola; dal III Settore alle Asl’; chiuderà il rettore dell’Università di Chieti-Pescara Liborio Stuppia su ‘Progetti legati alla Psico-Oncologia’.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina @sipoabruzzomolise.