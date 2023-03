SAN SALVO: SPADANO “RILEVANTE L’OK DELLA CONFERENZA STATO REGIONI SU NUOVO OSPEDALE A VASTO”

SAN SALVO – “La notizia relativa al parere favorevole, da parte della Conferenza Stato Regioni, per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto, rappresenta un evento politico di rilevanza primaria per il nostro territorio”. Lo afferma l’assessore comunale di San Salvo Eugenio Spadano.

“La costruzione del nuovo ospedale”, dice, “restituisce fiducia e sicurezza al territorio del Vastese e chiude una lunga vicenda che durava da circa 20 anni e che sembrava non concludersi mai. Va dato merito al presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e all’assessore alla Sanità Nicoletta Verí, che hanno mantenuto fede agli impegni presi in tal senso e hanno concretizzato un lavoro complesso e difficile, puntuale e continuo con il Ministero della Sanità e con gli altri organismi nazionali di riferimento”.

“Altrettanto merito”, conclude, “va riconosciuto al direttore generale della Asl Thomas Schael, che ha lavorato in sintonia con il territorio e con la Regione per la realizzazione del progetto ospedaliero, e, contestualmente, anche della sanità territoriale. Rivolgiamo a queste persone un ringraziamento per il lavoro svolto e siamo certi che anche i tempi per la progettazione esecutiva e per l’appalto saranno in linea con le attese del territorio”.