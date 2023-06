SAN SALVO: TORNA IL FESTIVAL RELIVE CON CONCERTI, DEGUSTAZIONI, LABORATORI E TOUR GUIDATI

SAN SALVO – È in rampa di lancio la III edizione del Festival ReLive, organizzato dall’ Associazione “Picsat Abruzzo” da quest’anno manifestazione diffusa e multidisciplinare.

Dal 23 giugno al 30 luglio, presso i comuni di San Salvo, Fossacesia e Rocca San Giovanni, andranno in scena concerti, laboratori, degustazioni e visite guidate che puntano alla valorizzazione delle eccellenze abruzzesi artistiche, enogastronomiche, sociali e storico-patrimoniali.

ReLive, nato come primo festival musicale abruzzese a fare uso dello streaming, parte da Lanciano nel 2021 per festeggiare la riapertura dopo più di un anno del Teatro e Fenaroli causa Covid-19 ed ora si avvia ad un progressivo e deciso percorso che mira a creare solide basi con i comuni della provincia di Chieti.

Primo appuntamento venerdì 23 giugno a San Salvo, dove dalle 17 alle 20 sarà possibile partecipare a visite guidate della zona archeologica del Quadrilatero e dalle 21:00, in Piazza San Vitale, assistere al concerto live di Daniele Mammarella (pescarese e tra i più quotati chitarristi mondiali) e Reinis Jaunais dalla Leoonia.

Così direttore Gianmaria Tantimonaco: “Nel nostro territorio esistono luoghi dove note, sapori e storie possono diventare bene comune. ReLive parte dal basso, è la festa di un territorio e della sua gente che per guardare con fiducia al domani sceglie di condividere con il mondo la bellezza delle proprie tradizioni, della natura e dell’arte. Si vuole fortemente portare all’attenzione di enti, associazioni di categoria, professionisti e pubblico il concetto di “festivalizzazione”, secondo cui una rassegna di spessore si riconosce per il suo ruolo di collante non solo puramente culturali, ma anche sociali, tecnologici, gastronomici e così via. In questo senso è di importanza la collaborazione di quest’anno con l’Associazione Joseph Odv ed il loro progetto “Ricuciamo la Socialità”: per sostanziare i loro dieci anni di quotidiano impegno contro ogni forma di disagio sociale, Joseph Odv diffonde e racconta l’artigianato territoriale ed i valori di sostenibilità potenziali ad esso collega. L’industria tessile è una delle più inquinanti e fare laboratori di recupero di materiale tessile è un modo per lasciare il segno, riscoprendo la sartoria, l’eccellenza italiana, riuscendo anche a reinserire tre persone che avevano perso il lavoro durante il Covid. Con ReLive si punta a realizzare reti solide con le Amministrazioni locali per favorire, anno per anno, una sempre migliore propensione all’accoglienza. ReLive può finalmente colmare un grosso vuoto nell’offerta turistico-culturale della provincia”.

Il fes2val vive del patrocinio ed il finanziamento della Regione Abruzzo, dei comuni ospitanti e di sponsor come Frentauto Group main sponsor, Sangritana, I.T.S., Anxan e Md Discount. Durante l’edizione sarà possibile godere dell’estro musicale di artisti abruzzesi, partecipare a laboratori di mosaico e sartoria per la realizzazione di piccole opere d’arte e capi di abbigliamento o accessori, oppure scoprire i tesori e la storia di aree come il Parco Archeologico del Quadrilatero, l’Abbazia di San Giovanni in Venere, il Parco dei Priori e il borgo di Rocca San Giovanni, grazie alla collaborazione della Coopera2va “Parsifal” e dell’“Archeoclub”.