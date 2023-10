CHIETI – Grave incidente stradale intorno alle ore 13 sulla Statale 650 Trignina, nel territorio di San Salvo.

A perdere la vita un uomo di 40 anni, di Schiavi di Abruzzo. e la sua bambina neonata. A bordo anche la madre e un’altra bambina, di 3 anni, ricoverate a Vasto. Una quinta persona sarebbe rimasta pressoché illesa.

A scontrarsi due auto, un’Audi Q2 e una Mercedes classe A, per cause in corso di accertamento. Il frontale è stato molto violento.

Sul posto il 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto e la Polizia Locale di San Salvo.