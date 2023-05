SAN SALVO – Un uomo di 84 anni è morto nel primo pomeriggio a San Salvo (Chieti) a causa del ribaltamento del trattore.

Il fatto è avvenuto su un terreno agricolo in contrada Prato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118, ma per l’anziano non c’era più niente da fare. A dare l’allarme sono stati i familiari dopo che l’uomo, uscito al mattino, non è rincasato a ora di pranzo.