SAN SALVO: TRAVAGLINI, “ANNULLEREMO DELIBERA SU FORNO CREMATORIO”

SAN SALVO – “Annulleremo la delibera con la quale è stato approvato dall’Amministrazione il piano cimiteriale volto a programmare e realizzare il forno crematorio in pieno centro abitato sul quale noi abbiamo già espresso in più di una occasione la nostra totale contrarietà”. A dichiararlo è il candidato sindaco di San Salvo, Fabio Travaglini, in corsa per il ballottaggio del 26 giugno, nel sottolineare che tra le priorità che farà nei primi 100 giorni di mandato ci sarà proprio lo stralcio del piano cimiteriale.

“La nostra posizione a riguardo è, e sarà sempre, la stessa: Sì alla cremazione, No al luogo individuato dall’uscente amministrazione di centrodestra, ora guidata dalla De Nicolis, per la realizzazione del forno crematorio. Dal canto nostro noi avvieremo una interlocuzione proficua e fattiva con i Comuni a noi vicini al fine di individuare un’area lontana dal centro abitato di San Salvo dando così voce anche alla volontà dei tanti cittadini che hanno più volte espresso il loro diniego a riguardo e che non sono mai stati ascoltati dalle istituzioni locali”, prosegue Travaglini che su quell’area fa sapere di avere le idee ben chiare.

“Ciò che lì vogliamo realizzare è un grande parco urbano e un’area parcheggio a servizio delle tante abitazioni che insistono in quella zona e che meritano grande attenzione visto anche lo stato di abbandono in cui versa, con marciapiedi impraticabili, manutenzione delle strade assente e pulizia e decoro passate in terz’ordine. Ogni quartiere dunque – conclude Travaglini – sarà da noi attenzionato in egual modo”.