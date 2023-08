L’AQUILA – Mamma orsa porta a spasso i suoi cuccioli nelle stradine di San Sebastiano dei Marsi, in provincia dell’Aquila. La scena è ripresa in un video postato sui social da Gemma Di Pietro. L’orsa è Amarena, la madre di Juan Carrito, morto investito da una automobile. L’orsa a pochi metri da residenti e i turisti, ha aspettato che i suoi cuccioli attraversino la strada senza problemi, per poi andare via di gran carriera.