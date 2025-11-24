SAN VINCENZO VALLE ROVETO: ARRESTATO FINTO CARABINIERE CHE AVEVA TRUFFATO ANZIANO NELLE MARCHE

SAN VINCENZO VALLE ROVETO – E’ stato arrestato con un posto di blocco a San Vincenzo valle Roveto, in provincia dell’Aquila un 23enne in fuga che aveva derubato un 87enne a San Elpidio a mare, con la truffa con la tecnica del “falso carabiniere”.

Il giovane, su disposizione della Procura della Procura della Repubblica di Avezzano, è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, in attesa dell’udienza di convalida.

L’anziano aveva ricevuto una telefonata da uno sconosciuto che, fingendo di essere un appartenente alle Forze dell’Ordine, preannunciava l’invio di un proprio collega, in realtà un complice ,che doveva visionare gioielli o altri oggetti di valore col pretesto di dover verificare la posizione dell’uomo in relazione ad una rapina ad una gioielleria.

L’anziano con l’intento di dimostrare la propria estraneità alla rapina, ha fatto entrare il giovane in casa e gli ha mostrato i monili in oro, ricordi di una vita intera, che con un gesto fulmineo gli sono stati sottratti.

L’attività di indagine immediatamente posta in essere dai Carabinieri ha permesso di individuare l’auto utilizzata dal giovane per darsi alla fuga, un’utilitaria bianca, e le ricerche sono state diramate a tutti i Comandi confinanti, assieme alla descrizione del giovane.

Tra le varie pattuglie ad aver ricevuto la nota di ricerca, c’era quella della stazione Carabinieri di Capistrello, che intuendo quale potrebbe essere la direzione di fuga, si è diretta velocemente sulla S.S. 690 “Avezzano – Sora – Cassino”.

Giunti all’altezza di San Vincenzo Valle Roveto,i Carabinieri hanno intercettano il veicolo segnalato e lo hanno fermano.

Identificato il giovane alla guida, un 23enne residente fuori regione, gravato da precedenti penali specifici. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nelle tasche della felpa che indossa, alcuni monili in oro, gli stessi che aveva rubato all’anziano.