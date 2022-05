SAN VINCENZO VALLE ROVETO – Un nuovo vasto incendio è divampato alla Gea, l’azienda di smaltimento rifiuti che si trova nel territorio comunale di San Vincenzo Valle Roveto, nella zona di San Giovanni Nuovo.

Una colonna di fumo nero e fiamme alte, molto visibile dalla superstrada Sora – Avezzano si è sprigionata poco dopo ora di pranzo.

Sul posto sono ancora a lavoro i Vigili del Fuoco nel tentativo di domare le fiamme.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Rossi, ha raccomandato la popolazione “di tenere le finestre chiuse in via precauzionale”.

Il Comune di Balsorano, che confina con la zona dove si trova lo stabilimento, a causa dell’incendio ha emesso un’ordinanza apposita invitando i cittadini a disattivare gli impianti di areazione, tenere chiusi gli infissi e uscire di casa se non per casi strettamente necessari. Per domani in tutte le scuole di Balsorano l’attività didattica sarà sospesa.

Anche dal comune di Sora hanno reso noto che: “a causa dell’incendio alla GEA SRL, in località San Giovanni, nel comune di San Vincenzo Valle Roveto, il sindaco Luca Di Stefano, sta predisponendo un’ordinanza, che invita i cittadini a tenere chiuse le finestre della propria abitazione in via cautelativa”.