SAN VITO, AL VIA GLI “APERITIVI LETTERARI SUL TRABOCCO TURCHINO”

SAN VITO CHIETINO – Al via gli “Aperitivi Letterari sul Trabocco Turchino”.

Ieri sera al tramonto, nella meravigliosa location del Trabocco Turchino, si è svolto il primo dei tre appuntamenti del nuovo evento culturale promosso da Colle Moro Wines in collaborazione con il Rotary Club Lanciano e il Comune di San Vito Chietino.

A presentare l’incontro è stato il giornalista Gianluca Marchesani e sono intervenuti Marco Staniscia, presidente Colle Moro Wines, Sandro De Nobile, in rappresentanza dell’amministrazione comunale sanvitese delegato alla Scuola e Cultura e Marcello Rovetto, presidente del Rotary Club Lanciano.

La rassegna è stata aperta dal poeta Antonio Spadano che ha allietato i partecipanti con alcuni versi del suo ultimo libro “L’amore che si dona” con prefazione di Vito Moretti, edito da Tabula Fati.

Spadano, che ha rivestito per diversi anni vari ruoli anche all’interno dell’azienda vinicola frisana e che ha colto l’occasione di ringraziare pubblicamente, ha dichiarato: “Scrivo quando le mie emozioni sono intense, di solito durante le prime ore dell’alba e mi sembra di volare e non stare più con i piedi per terra. Per me la poesia impone lentezza sulla quotidianità che la vita ci presenta. In tutto ciò che scrivo la speranza è sempre presente, siamo tutti dilettanti davanti al nostro destino. Nel mio piccolo, ho voluto regalarvi frammenti della mia esistenza”.

È seguito un aperitivo abbinato con Vini Colle Moro: Passerina Spumante Brut Passepartout, Cococciola Igp Spiria, Vermouth.

Attesi i prossimi due appuntamenti previsti per venerdì 25 giugno con la partecipazione dello scrittore Remo Rapino, vincitore del Premio Campiello 2020, che presenterà il suo romanzo “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” e venerdì 2 luglio con il fotografo Roberto Colacioppo, che illustrerà il suo ultimo lavoro intitolato “Dove fuggono gli occhi”, un pregiatissimo libro realizzato con l’apporto di Ivo Saglietti, vincitore di 3 World Press Photo, il più prestigioso concorso di fotogiornalismo.

Evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.