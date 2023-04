SAN VITO, DA’ FUOCO A STERPAGLIE: 83ENNE MUORE TRAVOLTO DALLE FIAMME

SAN VITO CHIETINO – Stava dando fuoco alle potature degli ulivi quando è caduto in mezzo al fuoco ed è morto carbonizzato.

La tragedia è avvenuta oggi a San Vito Chietino, in località Sciutico: a perdere la vita è stato Americo Amoroso, 83 anni, sposato e padre di due figli.

Al momento del dramma in zona tirava un vento fortissimo. A scoprire la tragedia è stato un nipote che lo stava aiutando a portare gli sfalci da una campagna sovrastante una zona scoscesa ed impervia, dove c’è un fossato in cui finivano le potature. Lo stesso nipote, che si era allontanato per fare un altro carico col trattore, aveva prudentemente avvertito il nonno di non accendere il fuoco per il forte vento.

Ma l’anziano, muratore in pensione, ha acceso il fuoco alimentato dal vento ed è rimasto intrappolato. Non si esclude che possa aver avuto un malore prima di cadere in mezzo al rogo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Lanciano che hanno recuperato il corpo, e i carabinieri di San Vito per ricostruire l’accaduto. Indaga la procura frentana.