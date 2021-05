SAN VITO, RINVENUTO ORDIGNO BELLICO: EVACUATE ABITAZIONI

SAN VITO CHIETINO – Evacuazione di abitazioni in corso a San Vito Marina (Chieti), a seguito del ritrovamento di tritolo della Seconda Guerra Mondiale in una vecchia abitazione in fase di restauro.

Il sindaco Emiliano Bozzelli ha firmato l’ordinanza di sgombero che riguarda una ventina di abitazioni di via Panoramica, luogo del ritrovamento del residuato bellico. Sul posto sono giunti gli artificieri dei carabinieri di Pescara, militari della compagnia di Ortona, vigili del fuoco e polizia municipale. Si sta lavorando per trasportare il tritolo in forma di mattonelle, del peso di diverse decine di chilogrammi, probabilmente di marca tedesca, che verrà poi fatto brillare in una cava. Il rientro in abitazione di una cinquantina di persone è previsto per le ore 18.