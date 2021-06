SANGRITANA CARGO: A LANCIANO PRESENTAZIONE NUOVO SERVIZIO FERROVIARIO

LANCIANO – Sangritana Cargo attiva un nuovo servizio ferroviario internazionale.

La presentazione si terrà giovedì 17 giugno, alle 12, nell’Officina Storica di Lanciano.

“Un servizio, questo, che premia l’operosità e la visione della nostra regione, essendo tutto targato Abruzzo. Infatti, il prodotto è realizzato in Val di Sangro ed il trasporto è stato affidato interamente a Sangritana Cargo, per la prima volta main contractor, che porta l‘Abruzzo a livello internazionale”, si legge in una nota.

All’incontro saranno presenti: Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Gianfranco Giuliante, presidente di Tua; Mauro Pessano, amministratore delegato di Captrain Italia; Giancarlo Finizio, direttore generale di Trigano SpA; Pasquale Di Nardo, amministratore unico di Sangritana SpA.