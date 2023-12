SANGRITANA CARGO: RILASCIO DEL NUOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA

LANCIANO – “Sangritana SpA, annuncia con orgoglio di aver ricevuto questa mattina il nuovo certificato di sicurezza rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA). Il certificato, firmato dall’ingegner Pasquale Saienni, porta il numero di identificazione europeo IT1020230324 e sarà valido fino al 19 dicembre 2028″.

È quanto si legge in una nota della Sangritana nella quale viene spiegato che il riconoscimento “conferma l’autorizzazione di gestire il trasporto di merci, inclusi i servizi di trasporto di merci pericolose, su tutta l’infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da Rete Ferroviaria Italiana SpA. Inoltre, Sangritana ha la capacità di effettuare il trasporto di rifiuti, grazie alla registrazione ottenuta nell’estate scorsa per il trasporto di tutti i codici E.E.R. nelle Categorie 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)”.

“Il rilascio del nuovo certificato di sicurezza rappresenta un passo importante per Sangritana SpA, che continua a dimostrare la propria capacità di operare in conformità con gli standard più elevati di sicurezza e qualità nel settore del trasporto ferroviario”.

L’Amministratore Unico di Sangritana, Alberto Amoroso, ha espresso il suo apprezzamento: “Questo traguardo sottolinea l’elevata professionalità e competenza del nostro personale tecnico, confermando il nostro know-how di livello eccellente nel panorama nazionale dei trasporti ferroviari. Desidero estendere i miei più sinceri complimenti e ringraziamenti a tutto il team che ha lavorato con dedizione a questo obiettivo cruciale, che non solo rafforza la nostra posizione di leader nel settore, ma sottolinea anche il nostro impegno costante verso la sicurezza e l’affidabilità. Questa certificazione è un ulteriore motivo per celebrare insieme durante l’imminente cena natalizia aziendale, riconoscendo il duro lavoro e la dedizione di tutti i nostri dipendenti”.