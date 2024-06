LANCIANO – “Era stato assicurato che nulla sarebbe cambiato, che si sarebbero mantenuti i servizi e i livelli occupazionali e invece da lunedì sarà formalmente chiusa l’agenzia viaggi e verrà sospeso il noleggio bus. Basta con le decisioni che piovono dall’alto, questa partita la dobbiamo giocare tutti insieme, non si possono decidere le sorti di un territorio nelle stanze segrete di Tua, e la Sangritana non può essere la sua cassaforte finanziaria”.

Il commissario provinciale della Lega Chieti Maurizio Bucci, nonché sindaco di Gamberale, torna alla carica in merito alla delicata situazione della Sangritana, Società frentana che opera nel settore commerciale, controllata dall’azienda regionale di trasporti Tua.

Dopo il bando per la cessione di quote dal 30 al 49%, andato deserto, in una conferenza stampa convocata questa mattina al Caffè ai Portici a Lanciano (Chieti) sono emersi nuovi dettagli che sono stati illustrati insieme al consigliere regionale Carla Mannetti, coordinatrice del Dipartimento Trasporti, Infrastrutture e Lavori pubblici della Lega, all’assessore al Patrimonio e Urbanistica del Comune di Lanciano Graziella Di Campli e all’ex consigliere regionale Fabrizio Montepara.

Presente alla conferenza anche l’ex amministratore unico di Sangritana, Alberto Amoroso, sostituito nelle scorse settimane dopo la scadenza del mandato triennale da Enrico Dolfi, dirigente della divisione ferroviaria, che ha rinunciato “per improvvisi ed imprevisti problemi familiari”, e quindi da Paolo Marino, dirigente dell’area appalti e Acquisti della Tua.

La questione ha già acceso un duro scontro nella maggioranza di centrodestra in Regione, a guida Marco Marsilio, di FdI, per la ferma opposizione della Lega ad una cessione dell’azienda che nasconderebbe, secondo molti, la volontà di risolvere in questo modo i problemi finanziari altrui.

Intanto, dopo l’annuncio della soppressione dell’agenzia e del servizio noleggio, sarebbero circa una ventina i posti di lavoro a rischio, su un totale di oltre 100 dipendenti dell’azienda. Sul tema è stato richiesto un confronto con l’assessore regionale alle Attività Produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca, di Fdi.

“Questa non è una partita che giochiamo individualmente e la Lega non vuole essere un elemento di disturbo nel centrodestra – ha però subito messo in chiaro questa mattina Bucci, tentando di ridimensionare la crisi – La Sangritana paga ancora lo scotto delle decisioni prese nel 2017 dall’allora presidente della Tua Luciano D’Amico (già candidato del campo largo di centrosinistra alla Presidenza della Regione, oggi consigliere regionale, ndr) , quando era presidente della Regione Luciano D’Alfonso, e si optò per il conferimento di una serie di servizi da Tua a Sangritana. Quindi parliamo di responsabilità che vengono da lontano, targate Pd”.

Il consigliere regionale Mannetti ha quindi annunciato: “Chiederemo oggi stesso l’immediato ritiro dell’ordine di servizio per la sospensione dell’agenzia viaggi e del noleggio bus. È stata una decisione arbitraria, non condivisa, né con il Consiglio né con la Giunta regionale. Non si possono più accettare queste decisioni che piovono dall’alto”.

E ancora: “Sangritana ha dimostrato di saper crescere e lo sta continuando a fare in maniera esponenziale – ha sottolineato Mannetti – Ho seguito bene la questione dal 2015, con la fusione con Arpa e Gtm, Sangritana portò un notevole patrimonio alla nuova società Tua”.

Una crescita di fatturato passata da 7,6 milioni nel 2020 a 12 milioni nel 2023, con una stima di 15,5 milioni nel 2024 e di 17 nel 2025.

Per Bucci, “Sangritana deve essere al centro dell’attenzione del Governo regionale attraverso un piano quinquennale che tuteli una delle società più importanti del territorio”.