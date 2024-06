SANGRITANA: LA LEGA DI ORTONA, “NOI A FIANCO DEL COMMISSARIO BUCCI”

ORTONA – Il circolo della Lega Ortona (Chieti) al fianco del commissario provinciale del partito, Maurizio Bucci nella battaglia che sta conducendo in difesa della Sangritana e dei suoi dipendenti. “La Sangritana – sottolinea il portavoce del circolo Federico Nervegna – è un gioiello dell’area frentana. E’ un pezzo di storia del nostro territorio che oggi dà lavoro a più di 100 persone e copre tratte di percorrenza molto utili per la zona. Va, quindi, assolutamente salvaguardato. Nessuno può far finta di nulla. Invitiamo i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, e in particolare Angelo Di Nardo e Franco Venni, a unirsi a noi, ad avere il coraggio di portare avanti questa battaglia, che è troppo importante per tutti i frentani”.

La Lega Ortona è inoltre pronta ad andare insieme al suo commissario provinciale Bucci dal presidente della Regione Marsilio per chiedergli di tornare sui suoi passi. “Tantissimi teatini – sottolinea – hanno creduto in Marsilio, lo hanno votato, consentendogli una riconferma storica. E’ giusto che dia loro delle risposte sul futuro della Sangritana e rimetta al centro le esigenze di un intero territorio”.