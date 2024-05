SANGRITANA: NESSUNA OFFERTA, PRIVATI DISERTANO BANDO. BUCCI, “TAVOLO CONFRONTO SU FUTURO AZIENDA”

LANCIANO – È andato deserto il bando per la cessione di quote dal 30 al 49% del capitale di Sangritana, Società frentana che opera nel settore commerciale, controllata dall’azienda regionale di trasporti Tua: gli operatori economici privati erano stati invitati a formulare un’offerta entro ieri sera ma, secondo quanto appreso, nessuno ha risposto all’avviso.

Dopo la presentazione delle manifestazioni di interesse, i privati si sarebbero quindi tirati indietro una volta valutate le condizioni, a differenza di quanto accaduto nel precedente avviso pubblicato a fine 2023, quando non partecipò nessuno.

Il caso della privatizzazione, definita “svendita”, di un’azienda storica per il territorio Frentano e l’intera regione, è stato al centro di un duro scontro nella maggioranza di centrodestra alla guida della Regione Abruzzo, che ha visto contrapporsi il presidente della Regione, Marco Marsilio, di FdI, e la Lega, che si è opposta fermamente alla cessione dell’azienda.

Così oggi il segretario provinciale di Chieti, Maurizio Bucci, sindaco di Gamberale, che nei giorni scorsi ha convocato una conferenza stampa lanciando un appello per fare fronte comune per la difesa di Sangritana, commenta ad AbruzzoWeb: “A questo punto ci auguriamo che venga presto convocato un tavolo per rimettere al centro le esigenze dell’azienda e di un intero territorio”.

“Chiediamo di capire quali siano le motivazioni che si celano dietro queste scelte di cui ad oggi non sappiamo ancora nulla”, sottolinea Bucci unendosi al coro di chi, come diversi esponenti delle opposizioni, ha lamentato le modalità e il “segreto assoluto” rispetto alle operazioni in corso. Di qui il sospetto “che la cessione di una parte di quote sia solo per risolvere problemi finanziari altrui”.

“È necessario essere chiari e coinvolgere tutte le parti sui processi decisionali – evidenzia Bucci – Dobbiamo spiegare agli oltre 100 lavoratori dell’azienda e all’intera regione quale sarà il futuro che si prospetta per la Sangritana”.